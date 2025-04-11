Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Россия дальше использует двусторонние переговоры с США для затягивания переговорного процесса по войне в Украине. Это показывает, что у Кремля нет серьезного интереса к реальным мирным договоренностям для завершения войны.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как сообщил Госдепартамент США, 10 апреля американская и российская делегации встретились в Стамбуле, чтобы обсудить завершение «договоренностей по обеспечению стабильности дипломатического банкинга для двусторонних миссий России и США». В Госдепе отметили, что американская делегация повторно выразила обеспокоенность по поводу действующей политики Москвы, которая запрещает посольству США нанимать местных работников. Вашингтон считает это препятствием для стабильной и устойчивой работы посольства.

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В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США обсуждают исключительно двусторонние отношения и не поднимают тему Украины.

В тот же день, 10 апреля, российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Штаты и РФ согласились на меры, способствующие передвижению дипломатов и ускорению выдачи дипломатических виз. Дарчиев также отметил, что делегация Москвы предоставила приоритет обсуждению возвращения конфискованной российской дипломатической собственности в США.

Таким образом, обратили внимание аналитики, Россия продолжает использовать переговоры с США для обсуждения вопросов, не связанных с войной в Украине. Это происходит, несмотря на усилия американского президента Дональда Трампа достичь временного перемирия, на которое согласились и США, и Украина.

«Переговоры в Стамбуле свидетельствуют, что Россия стремится использовать дипломатические контакты с США для отвлечения внимания от войны и сокрытия собственного нежелания продуктивных мирных переговоров», — говорится в заявлении ISW.

Напомним, пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс заявила, что переговоры об окончательном прекращении войны в Украине начнутся после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня между сторонами.