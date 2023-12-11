Россия проведет "выборы" президента и на оккупированных территориях Украины

Речь идет о временно захваченных частях Донетчины, Луганщины, Херсонщины, Запорожья и Крыме.

Россия проведет президентские выборы в марте 2024 года и на оккупированных территориях Украины.

Об этом свидетельствует решение российского Центризбиркома.

Так, российский ЦИК принял решение о проведении голосования на "выборах" президента страны в "новых регионах", где действует военное положение. "Новыми регионами" россияне называют оккупированные части украинских областей. Военное положение захватчики объявили там в октябре 2022 года.

Центризбирком также утверждает, что провел консультации по голосованию в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Минобороны и ФСБ РФ, а также с оккупационными "властями".

Напомним, президентские "выборы" в России продлятся целых три дня – 15-17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил о своем участии в президентских "выборах". Отметим, что Путин будет баллотироваться на пятый срок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин идет на пятый срок! Президент России объявил, что будет баллотироваться снова!

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