Россия провела в оккупированном Крыму боевые учения по уничтожению крылатых ракет

Оккупанты заявили об успешных учениях.

Российская Федерация провела во временно оккупированном Крыму учения по уничтожению крылатых ракет.

Об этом сообщает Минобороны государства-агрессора.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановые учения по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", — говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства РФ.

В России рассказали, "воздушные цели условного противника были смоделированы электронным способом с разными параметрами скорости полета и высоты". Военные оккупационные власти заявили, что успешно выполнили поставленные задачи и отметили высокий уровень подготовки личного состава. Более того, они убеждены в возможностях радиолокационных систем, расширенных функциях сопровождения целей и универсальности их поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением.

Напомним, в РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. В ходе разговора будут говорить, в частности, и об Украине.

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