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Россия провела в оккупированном Крыму боевые учения по уничтожению крылатых ракет

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Россия провела в оккупированном Крыму боевые учения по уничтожению крылатых ракет

Associated Press

Оккупанты заявили об успешных учениях.

Российская Федерация провела во временно оккупированном Крыму учения по уничтожению крылатых ракет.

Об этом сообщает Минобороны государства-агрессора.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановые учения по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", — говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства РФ.

В России рассказали, "воздушные цели условного противника были смоделированы электронным способом с разными параметрами скорости полета и высоты". Военные оккупационные власти заявили, что успешно выполнили поставленные задачи и отметили высокий уровень подготовки личного состава. Более того, они убеждены в возможностях радиолокационных систем, расширенных функциях сопровождения целей и универсальности их поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением.

Напомним, в РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. В ходе разговора будут говорить, в частности, и об Украине.

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