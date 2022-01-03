Россия проверяет, насколько далеко она может зайти – премьер Польши

Кремль прибегает к силовым методам в энергетической сфере.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими действиями власти РФ проверяют, насколько далеко могут продвинуться против Европы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Моравецкий считает, что президент России Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, и в энергетической сфере тоже. Все для того, чтобы давить на Европу.
"Россия проверяет, насколько далеко она может зайти против Европы. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными. Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", — говорится в сообщении. Моравецкого.
Ранее польский премьер выразил убеждение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сам подтвердил, что российский газопровод "Северный поток-2" является элементом газового шантажа.
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