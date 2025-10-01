Кристен Михал / © Associated Press

Россия намеренно устраивает провокации с нарушением воздушного пространства стран НАТО, чтобы сместить фокус обсуждений и отвлечь внимание от Украины.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью France24.

«Диктатор Путин хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине. Не о помощи Украине. Не о том, как заставить Россию покинуть Украину», — подчеркнул Михал.

Он выразил надежду на то, что неформальный саммит ЕС в Копенгагене станет сигналом единства и решительности европейских лидеров.

«Этот саммит должен подтвердить, что мы готовы поддерживать Украину и не позволим отвлекать себя от главной темы — проблемы с Россией», — сказал премьер.

Также Михаил призвал государства-члены Евросоюза одобрить предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на сумму 140 млрд евро.

«Россияне — агрессоры. Они убивают мирных людей, разрушают жизнь и наносят вред. Именно они должны заплатить», — подчеркнул глава правительства.

По его мнению, нынешняя агрессия Кремля стала стратегической ошибкой Путина, потому что заставила Европу существенно нарастить оборонный потенциал.

«Европа сегодня значительно сильнее полугода или год назад. Это был мирный проект без оружия. Теперь Европа будет оставаться мирным проектом, но уже с оружием», — резюмировал Михал.

Ранее сообщалось, что Кремль усиливает давление на Европу гибридными атаками и подготовкой к масштабному конфликту.

Мы ранее информировали, что генсек НАТО Марк Рютте подтвердил причастность России к нарушениям воздушного пространства Эстонии и Польши.