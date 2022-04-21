Россия прямо заявила, что может атаковать поставки вооружения США для Украины

Россия прямо заявила, что может атаковать поставки вооружения США для Украины

Россия выразила угрозу, что поставка оружия для Украины от НАТО и США государство-агрессор будет расценивать как военную цель.

Таким заявлением отметился заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с идущим украинской территорией оружием вооруженные силы России имеют право рассматривать как законные военные цели", — сказал Кошелев.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 млн долл. Этот пакет будет включать в себя артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны.

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