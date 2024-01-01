Россия пытается консолидировать оккупированные украинские территории с помощью информационного пространства — ISW

Россияне стремятся к консолидации административного контроля над аннексированными территориями.

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавляет меры по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Оккупационный "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с «работниками культуры» в оккупированной Запорожской области.

Сообщается, что Кириенко и Балицкий обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности, создание медиаконгломерата «Новые регионы», который будет работать над медиапроектами во временно оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

Также читайте Захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий, которые не хотят брать российский паспорт

В июне российские СМИ сообщили, что российские оккупационные власти предприняли попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.