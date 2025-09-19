Россия пытается манипулировать Трампом: ISW разоблачил тактику и цели Кремля

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Российские власти стремятся повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой без завершения войны против Украины.

Такие выводы содержатся в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября. Тогда он утверждал, что Трамп хочет «изъять тему Украины» из повестки дня в отношениях США и России, чтобы «нормализовать» экономическое, технологическое и другое сотрудничество. Накануне Лавров также признал, что попытки «привлечь» президента России Владимира Путина к соглашениям с США не остановят агрессию.

«Кремль пытается заставить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений между США и Россией, особенно в экономической сфере. Кремль, вероятно, стремится одновременно продолжать войну в Украине и ослабить давление, которое оказывают на российскую экономику действующие и возможные будущие санкции, особенно санкции, направленные против доходов от энергетики, которые в значительной степени финансируют войну», — говорится в отчете ISW.

В документе также отмечается, что Москва использует генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в качестве посредника для продвижения идеи расширения экономического сотрудничества с США, пытаясь получить от новой администрации уступки по Украине.

Аналитики также обратили внимание, что Путин неправильно управляет экономикой во время войны: рост военных расходов подрывает гражданские отрасли, вызывает инфляцию и усугубляет дефицит рабочей силы.

«Внимание Путина к военным расходам и развитию оборонной промышленной базы России заметно сказалось на гражданских секторах экономики. Способность России финансировать свою военную машину частично зависит от экспорта российской нефти, который обеспечивает значительную часть федеральных доходов России. Дональд Трамп отметил эти слабые стороны России, заявив 18 сентября, что Россия понесет большие потери в войне, чем Украина, и что Путин будет вынужден «выйти» из войны, если цены на нефть упадут«, — подытожили в отчете.

К слову, 18 сентября Лавров заявил, что Трампу не удастся соблазнить Путина идеей обмена украинских земель и торговлей с США.

В свою очередь Трамп высказал мнение, что европейские санкции против Китая могут помочь закончить войну России против Украины. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, поэтому давление со стороны Европы может заставить Пекин повлиять на Москву. По мнению президента США, если бы Европа ввела тарифы или санкции против Китая, война, вероятно, бы закончилась.