Россия пытается навязать ООН свои абсурдные теории заговоров

Россия обвиняет другие страны в том, что нарушает сама

Желание россиян заставить Совет Безопасности ООН обсуждать их постоянные утверждения о том, что якобы в Украине действуют "тайные биологические лаборатории" — это пустая трата времени.

Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделала постоянный представитель США при организации Линда Томас Гринфилд, сообщает Укринформ.

Она отметила, что Россия предлагает всем поверить в ее теории заговоров, больше не вызывающих ни у кого доверия.

Гринфилд подчеркнула, что Украина не занимается никакими биологическими разработками, а США не оказывают никакой помощи в данной сфере. Более того, все утверждения Москвы о том, что якобы в Украине используют птиц, насекомых и животных для распространения инфекций на территории РФ – это полный абсурд.

Она отметила, что такие виды биологического оружия были бы не менее опасны для всего европейского континента и, прежде всего, для самой Украины.

Гринфилд заявила, что США действительно оказывают помощь Украине в работе ее медицинских лабораторий, но такая практика распространена и в других странах, руководство которых пытается оградить свое население от инфекционных заболеваний.

Она отметила, что Украина и США уважают и четко выполняют Конвенцию о биологическом оружии, чего нельзя сказать о самой России.

«Именно Москва долгое время поддерживала программу биологического оружия вопреки международному праву. И именно Москва имеет хорошо задокументированную историю использования химического оружия, а также покрытие режима Асада, неоднократно применявшего химоружие», — подчеркнула Томас Гринфилд.

Напомним, ранее сообщалось, что МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине после фейков России о "грязной бомбе".

Также мы ранее информировали, для чего Россия " спамит " ООН абсурдными обвинениями в адрес Украины.

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