Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины — ISW

Россия наполняет информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.
Россия активизировала свою международную кампанию и пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, чтобы максимально усилить нестабильность в стране.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В сообщении указывается, что Россия пытается рассказать внутреннюю обстановку в США, чтобы помешать политическим дебатам о дальнейшей военной помощи Украине.
Аналитики ISW отметили, что российские государственные СМИ и большое количество российских блоггеров продолжали наполнять российское информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.
Эксперты считают, что таким образом российские власти ведут целенаправленную информационную кампанию.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов закрыть границу с Мексикой.
Кроме того, мы ранее информировали, почему в США связывают помощь Украине и защиту собственной границы.
Читайте также: