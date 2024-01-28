Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины — ISW

Россия наполняет информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.

Россия активизировала свою международную кампанию и пытается манипулировать внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, чтобы максимально усилить нестабильность в стране.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что Россия пытается рассказать внутреннюю обстановку в США, чтобы помешать политическим дебатам о дальнейшей военной помощи Украине.

Аналитики ISW отметили, что российские государственные СМИ и большое количество российских блоггеров продолжали наполнять российское информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США.

Эксперты считают, что таким образом российские власти ведут целенаправленную информационную кампанию.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов закрыть границу с Мексикой.

Кроме того, мы ранее информировали, почему в США связывают помощь Украине и защиту собственной границы.

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