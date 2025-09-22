ТСН в социальных сетях

Россия пытается сделать из Козака «друга» Украины, чтобы его использовать — Пономарев

Дмитрий Козак изначально выступал против прямой военной агрессии, но в то же время стремился завоевать Украину другими способами.

Игорь Бережанский
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак / © Associated Press

Экс-заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак изначально был против полномасштабной войны, но не отрицал идеи покорения Украины другими методами.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев в прямом эфире Эспрессо, комментируя отставку Козака.

«Это не является каким-либо признаком. Дмитрий Козак — такой же враг Украины, как и сам Путин. Просто он делал ставку на другие средства давления и завоевания, в частности, дипломатические шаги. Именно поэтому он был против военной операции, но не против того, чтобы по другому пути захватить Украину», — подчеркнул Пономарев.

По его словам, Козак и дальше поддерживает связь с Путиным, сохраняет лояльность и остается приближенным к диктатору.

Оппозиционер также напомнил, что еще недавно ходили слухи, будто речь идет только о ротации.

«Его вроде бы хотели назначить на другую должность. Она касалась Санкт-Петербурга. По всей видимости, Козак решил, что это уже не его уровень после многих лет, и отказался», — предположил он.

Пономарев отметил, что такие люди у Путина не исчезают.

«Они просто переходят в резерв, а затем получают новые задачи. Возможно, Козака будет использоваться в переговорах, когда Россия будет готова перейти от военной фазы к дипломатической. Но война не завершится, пока Путин в Кремле, а Козак будет сохранять ему верность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак, предостерегавший Путина от вторжения в Украину, покидает свой пост.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности замглавы администрации Кремля.

