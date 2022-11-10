Россия пытается снова отвергнуть угрозу ядерной войны — Bloomberg

Российские дипломаты в последнее время пытаются опровергнуть растущие опасения мирового сообщества, что Кремль может применить ядерное оружие в войне против Украины, объясняя, что его использование против обычных сил произойдет только в том случае, если под угрозой будет существование страны.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что российские дипломаты распространили среди своих коллег из Международного агентства по атомной энергии в Вене записку, которая будет второй попыткой Кремля прояснить свою атомную доктрину.

Журналисты издания отмечают, что Президент РФ Владимир Путин в сентябре усилил опасения эскалации, предупредив, что Россия будет использовать все доступные средства для защиты незаконно аннексированных ею частей Украины.

Согласно документу, ядерная стратегия России позволяет ей «гипотетически прибегнуть к ядерному оружию», атака будет осуществлена только в ответ на первое применение другой страной или если «само существование государства находится под угрозой». Самая немедленная задача — избежать какого-либо военного столкновения ядерных государств».

Намеки Путина на возможное использование ядерного оружия вместе с более агрессивными угрозами со стороны других кремлевских чиновников вызвали осуждение со стороны США и их союзников, а также завуалированную критику Китая и Индии.

На прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против использования ядерного оружия в Европе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что напряженность достигла пика, когда международные инспекторы посетили Украину после того, как Россия обвинила Киев в изготовлении грязной бомбы. Хотя наблюдатели не нашли никаких признаков, подтверждающих утверждение России, он сказал, что обвинения вызывают беспокойство.

"Эти утверждения были сделаны как часть нарратива, ведущего к использованию ядерного оружия, мы вдруг начали рассматривать это как реалистичную возможность", — сказал Гросси.

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Нота к МАГАТЭ была распространена поздно во вторник, когда Москва и Вашингтон начали готовиться возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием, несмотря на то, что война в Украине длится девятый месяц. Ожидается, что в ближайшие недели в Каире состоятся переговоры, сосредоточенные на возобновлении инспекций по Новому соглашению об СНВ 2021 года.

В августе Россия запретила американским инспекторам посещать свои объекты ядерного оружия, ссылаясь на визовые и путевые ограничения для россиян, из-за которых, по ее словам, они не могли добраться до США.

В записке МАГАТЭ Россия повторила свои обвинения в том, что якобы именно США и их союзники усилили атомную напряженность. Также Россия призвала другие ядерные государства "отказаться от опасных попыток посягать на жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта".

Ядерный шантаж России: что известно

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты, Германия и Китай дают Путину четкие сигналы о недопустимости ядерного шантажа.

В ходе визита в Китай Олаф Шольц вместе с лидером КНР Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия Россией.

После визита в Китай канцлер Германии позвонил Байдену. Лидеры страны признали "четким" заявление китайского лидера Си Цзиньпина об угрозе применения ядерного оружия.

В то же время советник Байдена подтвердил коммуникацию с РФ по ядерному оружию.