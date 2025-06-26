Россия пытается сорвать вступление Молдовы в ЕС: украинская разведка разоблачила планы Кремля

Молдова / © Associated Press

Россия развернула масштабную гибридную кампанию против Молдовы накануне важного саммита Молдова — ЕС, где должны официально открыть первый кластер переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, операцию координирует заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. Его задача — сорвать евроинтеграцию Молдовы и привести к власти пророссийские силы.

В разведке отметили, что Москва работает сразу на нескольких фронтах. В соцсетях распространяют фейки, стилизованные под новости известных медиа, с целью дискредитировать президента Майю Санду. На дипломатическом уровне — обвинили двух молдаван в шпионаже и отказали в консульском доступе. А еще — пытались завести в страну российских и белорусских спортсменов с военным прошлым под предлогом участия в чемпионате по кикбоксингу. В результате 195 лицам отказали во въезде, еще 176 — не пустили на рейсы.

«Молдова заявляет о целенаправленных усилиях москвы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов 28 сентября. По словам премьера Дорина Речана, в случае победы пророссийских сил кремль планирует развернуть 10 тыс. военных в Приднестровье», — говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы в ЕС 4 июля во время саммита «ЕС — Молдова» в Кишиневе.