Россия пытается вмешаться в отношения США и Украины: обращение Зеленского

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина внимательно отслеживает активность российских спецслужб и лоббистов, пытающихся разрушить стратегические отношения Киева с партнерами, в том числе Соединенными Штатами. На любые деструктивные действия врага будет предоставлен ощутимый ответ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Глава государства отметил, что секретарь Совбеза и обороны Рустем Умеров провел переговоры с американскими коллегами. Главная цель — обеспечить полностью конструктивный диалог, усиливающий обороноспособность страны.

Реклама

«Это наша стратегическая задача. Украина никогда не была и не будет преградой для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда наивысшего уровня. Так будет и дальше», — подчеркнул Зеленский.

Президент акцентировал, что единственным источником войны и причиной ее затягивания остается Россия, которая заслуживает максимального давления мирового сообщества.

По словам Зеленского, Кремль не оставляет попыток расколоть единство Запада по поддержке Украины. Спецслужбы фиксируют, кого именно Москва привлекает для продвижения своих нарративов и какие операции пытается запустить как в Украине, так и в Европе.

«Мы видим, каких лоббистов Москва привлекает, через кого пытается действовать. Наше противодействие будет ощутимым — и по линии специальных служб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством с партнерами», — заверил президент.

Реклама

Зеленский отметил важные подвижки в США. В Конгрессе возобновлено движение по усилению санкционного давления на энергетический сектор агрессора.

Речь идет о более жестких ограничениях против российской нефти, являющихся ключевым источником финансирования войны. Президент выразил надежду, что эти механизмы действительно сработают, и поблагодарил всех союзников за помощь.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина близится к финальной стадии войны. Он не возражает против диалога европейских лидеров с Кремлем, главным условием которого является осознание Владимиром Путиным серьезности ситуации.

Зеленский подчеркнул, что активная политика США и обсуждение новых гарантий безопасности для Украины создают условия для перехода к завершающей фазе конфликта, хотя точный сценарий ее завершения пока неизвестен.