Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр обвинил Россию во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии . Это произошло после того, как Служба внешней разведки РФ (СВР) опубликовала заявление, в котором утверждалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность «изменения режима в Будапеште».

Об этом сообщает агентство Reuters.

Обвинение во вмешательстве

В своем заявлении, опубликованном в среду, 13 августа, российская разведка утверждала, что располагает информацией, что Еврокомиссия якобы считает нынешнее руководство Венгрии все более серьезным препятствием на пути к «единой Европе». В сообщении также было сказано, что «Брюссель взбешен попытками Будапешта проводить независимую политику и влиять на коллективные решения, особенно в отношении России и Украины», а Петера Мадяра СВР назвала «лояльным глобалистским элитам».

Петер Мадяр, популярность которого стремительно растет, расценил это как прямую попытку России вмешаться и повлиять на венгерских избирателей.

«Вчера была официально начата операция против Венгрии. Иностранная, не союзническая страна активно вмешивается во внутренние дела нашей страны», – написал он на своей странице в Facebook.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что в сообщении СВР «нет ничего нового», повторив предыдущие обвинения евроскептика Орбана в адрес лидеров ЕС в сговоре с целью его свержения.

Политический контекст и позиция Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, неоднократно критиковал других лидеров ЕС за теплые отношения с Москвой и сопротивление военной помощи Украине. В то же время, его правительство борется с экономическими последствиями инфляционного шока.

Некоторые политические аналитики считают, что на предстоящих парламентских выборах весной следующего года Орбану придется столкнуться с самым сложным вызовом за все время его правления. Согласно опросам, его правая партия «Фидес» начинает отставать от центристской партии Тиса, возглавляемой Мадяром.

Напомним, в октябре прошлого года сам Орбан, решительно выступающий против запрета импорта российских энергоносителей, также заявлял, что руководство ЕС пытается свергнуть его правительство и навязать Будапешту «марионеточную» администрацию.