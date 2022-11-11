Россия пытается запугать Европу, потому что "мягкая сила" больше не действует — политолог

Россию в Европе почти никто больше не воспринимает как "нормальную страну"

Россия больше не может влиять на Европу так называемой "мягкой силой", поэтому использует только устрашение и шантаж.

Такое мнение высказал политолог, директор Центра демократических принципов (Вена) Антон Шеховцов, пишет Укринформ.

Он отметил, что раньше россияне пытались создать имидж своей страны, с которой могут быть проблемы, но она ни чем не отличается от других.

"Но сейчас Россия поняла, что это все уже не работает, поскольку ее поведение сделало ее ужасающе токсичным. И поэтому они используют теперь исключительно палку — угрозу ядерной войны, шантаж прекращения энергопоставок и т.д.", — сказал Шеховцов.

Политолог отметил, что сейчас российские позиции на Западе упали, от Москвы бегут даже те "друзья", которые не сделали этого после аннексии Крыма в 2014 году. Сейчас у Кремля осталось только две нейтральные страны — Китай и Индия.

"Что касается Европы, то там нет ни одной большой политической силы, которая открыто поддерживала бы Россию. Пророссийскую повестку в Европе могут продвигать разве что различные антисистемные маргинальные движения, которые находятся всегда в оппозиции ко всему, что делают правительство и правящие элиты", — заявил Шеховцов. .

Также читайте Президент Европарламента призвала предоставить Украине тяжелое вооружение и оборонные системы

Кроме того, у России может оставаться поддержка среди отдельных бизнесменов, которые готовы снова работать с россиянами, когда это будет возможно.

Комментируя пророссийскую позицию премьера Венгрии, Шеховцов отметил, что "исторически так сложилось, что в больших европейских конфликтах Венгрия никогда не занимала правильную сторону истории", и поэтому "сейчас мы видим такую историческую непрерывность".

При этом политолог добавил, что у Кремля может быть сильный компромат на Виктора Орбана, поэтому вынужден поддерживать Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции заявили о столкновении стран Запада с Россией в стратегической перспективе.

Также мы информировали, что Вашингтон и его союзники не видят перспектив скорейшего прекращения войны в Украине путем переговоров.

Читайте также: