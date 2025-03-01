Россия радуется скандалу в Белом доме: как это повлияет на Украину

Между тем, российские войска продолжают наступление на востоке Украины, а за минувшие сутки РФ запустила 154 беспилотника, из которых 103 были сбиты силами ПВО Украины.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме завершилась напряженным спором, что привело к срыву важного соглашения между США и Украиной. Президент США жестко высказался по поводу позиции Киева, что вызвало радость в Кремле и обеспокоенность в Европе.

Об этом пишет Bloomger.

Бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "сказал Зеленскому правду в лицо" и добавил, что США должны полностью прекратить военную помощь Украине. Мария Захарова, представитель МИД России, назвала поведение Зеленского "хамским", а саму встречу — "политическим провалом" Киева.

Несмотря на такие заявления, ситуация вызывает смешанные чувства в Кремле. Некоторые чиновники опасаются, что Трамп может играть в собственную игру и не придерживаться жесткой пророссийской линии. Кремль также настороженно наблюдает за его намерениями по поводу "мгновенного прекращения огня", что может не соответствовать планам Москвы.

В то же время, США начали сворачивать некоторые проекты помощи Киеву, в частности, по информации NBC News, Государственный департамент отменил программу восстановления энергосистемы Украины.

Реакция Европы не заставила себя ждать. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала союзников укреплять поддержку Украины и подчеркнула, что Европа должна сама взять на себя лидерство по защите демократии.

Напомним, по информации Bloomger, в администрации президента США Дональда Трампа могут усилить давление на Украину для заключения мирного соглашения и будут избегать прямых контактов с Владимиром Зеленским.

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