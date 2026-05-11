Переговоры в Стамбуле

России характерна тактика, при которой она пытается заранее определить рамки возможных переговоров, чтобы оказаться в более выгодном положении.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

По его словам, Кремль традиционно пытается вести переговоры с позиции силы.

«Эта тактика в целом присуща России, она пытается загонять визави в рамки еще до начала переговоров, таким образом, уже находясь в более выгодных позициях», — отметил Шульга.

Он добавил, что Москва стремится вынудить другую сторону действовать под давлением.

«То есть Украина должна осуществить очень серьезные уступки на фактически грани с капитуляцией, только чтобы Россия реально села за стол переговоров. Это логика Кремля», — объяснил социолог.

Шульга также прокомментировал заявления российской стороны о так называемом «духе Анкориджа», отметив, что Россия пытается трактовать контакты между Путиным и Трампом как выгодные договоренности.

Он подчеркнул, что Украина не соглашается с подобными условиями.

«Украина на это не пошла, потому что Украина на это пойти не может никоим образом, это очевидно», — сказал он.

По словам Шульги, сейчас Россия заявляет о выходе из переговорного процесса, хотя фактически полноценных переговоров не было.

Он также предположил, что Москва может рассматривать даже политические или символические шаги как уступки со стороны других государств.

«Может быть, этим, что они получили, это был указ президента Украины о разрешении провести парад. Может, это было именно это», — отметил он.

Социолог подчеркнул, что Россия рассматривает сам факт участия в переговорах как уступки.

В то же время он добавил, что такая стратегия приводит к международным противоречиям и ошибочным оценкам роли постсоветских стран, которые все чаще демонстрируют независимую позицию.

