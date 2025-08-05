Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Россия рассматривает возможность сделать уступки президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы избежать угрозы вторичных санкций, несмотря на то, что Россия остается настроенной продолжать войну.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе может стать последней возможностью для достижения договоренностей с Трампом, даже если шансы на успех невысоки. Одним из возможных вариантов является временное приостановление авиаударов, в том числе с использованием дронов и ракет, как жест деэскалации, при условии согласия Украины.

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Однако президент Владимир Путин не готов согласиться на всеобщее прекращение огня, поскольку российские войска продолжают наступательные действия на фронте, а цели войны остаются неизменными. Неизвестно, будут ли условия такого перемирия приемлемыми для Киева и его союзников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил важность таких переговоров, однако отказался комментировать их детали заранее.

Трамп заявил, что Уиткофф, который в этом году уже в пятый раз едет в Россию, может встретиться с Путиным. В то же время американский президент угрожает ввести высокие пошлины на импорт из стран, в частности Китая и Индии, которые покупают российскую нефть и товары, чтобы усилить давление на Кремль и заставить прекратить войну.

Политконсультант Сергей Марков, близкий к Кремлю, отметил, что «Трампу нужен какой-то подарок, уступка от России. Воздушное перемирие могло бы быть таким подарком».

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В то же время Трамп резко раскритиковал Индию за закупки российской нефти и заявил о значительном повышении пошлин на индийский экспорт. Индия назвала эти меры необоснованными.

Вернувшись в Белый дом с обещаниями быстро положить конец войне, Трамп все больше разочаровывается из-за отказа Путина согласиться на прекращение огня. По его словам, несмотря на «уважительные и доброжелательные разговоры», «следующей же ночью люди погибают от ракетных ударов».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время совместного заявления с Путиным также поднял тему «воздушного перемирия», хотя Путин на это не отреагировал. Лукашенко встречался со спецпредставителем Трампа в Украине Китом Келлогом — высшим должностным лицом США, который посещал Беларусь с 2020 года.

Ожидается, что Келлог посетит Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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Зеленский сообщил, что провел «продуктивные» телефонные переговоры с Трампом, в частности по санкциям против России. По его словам, Трамп «полностью проинформирован» о российских ударах по Киеву и другим городам.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа.