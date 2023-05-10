Россия расторгает договор со странами НАТО об ограничении вооружений в Европе – приказ Путина

Договор был заключен между некоторыми государствами-членами НАТО и СССР с союзниками в 1990 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил об отмене договора по обычному вооружению в Европе с государствами НАТО, который ограничивает количество военной техники в армиях подписантов на континенте.

Об этом пишет Лига.

Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации договора в Госдуме РФ.

Договор был заключен между некоторыми государствами-членами НАТО и СССР с союзниками в 1990 году. Он охватывал всеобъемлющие ограничения на ключевые категории обычной военной техники в Европе, за ним избыточное оружие необходимо было уничтожить.

Документом устанавливались одинаковые ограничения для обеих сторон. В частности, ни одна сторона "от Атлантики до Урала" не могла иметь более 20 000 танков, 20 000 единиц артиллерии, 30 000 боевых бронированных машин, 6800 боевых самолетов и 2000 ударных вертолетов.

Договор не охватывал ограничения ядерных и ракетных вооружений.

Напомним, в феврале Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет об ограничении ядерных вооружений. Договор о стратегических наступательных вооружениях — это соглашение, ограничивающее ядерные вооружения между странами США и РФ. Условия договора ограничивали количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве. Это соглашение является одной из серии подписанных между странами документов об уменьшении ядерного потенциала и разоружения.

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