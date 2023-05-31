Россия разместила на ЗАЭС 500 военных и 50 единиц тяжелого вооружения — Кислица в ООН

Принципы обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС должны предусматривать полную демилитаризацию и деоккупацию станции.
Россия продолжает активно использовать атомную станцию в военных целях.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, — пишет Укринформ.
РФ разместила на ЗАЭС около 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения. Военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества, по словам постпреда, находятся в турбинных залах энергоблоков 1, 2 и 4.
«Мы принимаем в известность принципы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, направленные на содействие обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС. Однако эти принципы должны быть дополнены требованием о полной демилитаризации и деоккупации станции», — сказал украинский дипломат.
По словам Кислицы, они должны охватывать следующие элементы: во-первых, вывод войск и всего остального российского персонала, незаконно присутствующего на станции; во-вторых, гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины; в-третьих, гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержки станции в безопасном состоянии.
Украина считает необходимым включить эти элементы в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, «если такой документ будет предложен для принятия на его следующей сессии», добавил он.
Постпред напомнил, что радиационная и ядерная безопасность является первым пунктом формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне разведка предупреждала подготовку россиян к провокациям на ЗАЭС. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко утром сообщил, что радиационный фон не превышает обычных показателей.
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