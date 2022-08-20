Россия с помощью Турции пытается обойти санкции: заявление Минфина США

Юридические и физические лица России пытаются использовать Турцию, чтобы обходить санкции, введенные США и еще 30 странами.

По этому поводу свою обеспокоенность выразил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с турецким коллегой Юнусом Элиташом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию во избежание санкций, введенных Соединенными Штатами и 30 странами", – говорится в заявлении американского Минфина.

Замминистра также отметил важность приложенных цивилизованным миром усилий по введению новых санкций против России.

Напомним, The Washington Post сообщала, что президент РФ Владимир Путин хочет разрешения от президента Турции Реджепа Эрдогана на покупку долей в турецких нефтеперерабатывающих заводах. Это позволило бы России обойти западные санкции после того, как нефтяное эмбарго вступит в силу в конце этого года.

Поэтому, по информации Financial Times, западные страны, в том числе члены ЕС, рассматривают возможность введения карательных мер на торговлю и финансы с Турцией.

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