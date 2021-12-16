Россия сама подтолкнула Украину двигаться к НАТО — Зеленский

После начала российской агрессии украинцы стали более активно поддерживать вступление в НАТО.
Российская Федерация сама подтолкнула Украину двигаться в направлении членства в НАТО, когда начала войну в 2014 году.
Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе, пишет Укринформ.
"После 2014 года, после начала войны, я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Считаю, что сегодня Россия прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО", — заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что именно после начала российской агрессии по отношению к Украине граждане начали активнее поддерживать евроатлантическую интеграцию нашей страны.
Напомним, в Брюсселе наконец-то состоялся долгожданный саммит Восточного партнерства (СХП). Участвовал в нем и президент Украины Владимир Зеленский.
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