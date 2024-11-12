Россия сближается со своими союзниками: Рютте сделал заявление о поддержке Украины

Страны-члены НАТО должны быть готовы оказывать Украине поддержку в борьбе против РФ в течение длительного времени. Ведь Москва усиливает сотрудничество со своими союзниками.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает "Укринформ".

В частности, подчеркнул генсек, Украина нуждается в поддержке к "зиме, которая может быть самой тяжелой с 2022-го".

"Нам необходимо увеличить цену для Путина и для поддерживающих его авторитарных друзей путем предоставления Украине поддержки, в которой она нуждается, чтобы изменить траекторию этого конфликта", — сказал Рютте.

Он также отметил, что сейчас РФ продолжает нападение на Украину и, что главное, сближается со своими союзниками. В частности, с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Также упомянул Рютте про поставки баллистического вооружения Пхеньяном и отправку войск КНДР на войну.

"Каждый день украинцы гибнут и получают ранения от смертельно опасных дронов "Шахед", разработанных и поставленных Ираном. На деньги, поступающие за эти поставки от России, Иран и его прокси дестабилизируют Ближний Восток и финансируют терроризм. В то же время Китай поддерживает российскую экономику, предоставляет возможности для ее оборонной промышленности, способствует распространению ее нарративов", — заявил генеральный секретарь Альянса.

По его словам, военное сотрудничество, которое у России есть с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает миру и безопасности в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке.

Рютте отметил, что немедленный вызов, перед которым встают союзники по Альянсу, – это наращивание помощи Украине.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европа почти выполнила обещание передать Украине миллион артиллерийских снарядов.

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