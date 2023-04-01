Россия сделает все, чтобы решить вопрос с войной до выборов президента – политолог

Президентские выборы в России пройдут в 2024 году.

Кремль будет делать все, чтобы до 2024 года решить вопрос с войной против Украины, поскольку в то время будут проходить выборы президента РФ. Властям нужно будет показать какой-то результат.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Поскольку из-за санкций России приходится урезать социальные выплаты и поддержку населения, что плохо влияет на настроение избирателей, Кремль будет искать новые способы повлиять на мнение россиян.

"Или заморозив войну, или придумать какую-нибудь "отмазку" для своего электората. Пойти сейчас на сокращение социальных выплат – это, в сущности, самоубийство. Потому что лояльность определенных слоев населения к власти и конкретно Путина держится как раз на этих минимальных социальных выплатах", – пояснил Рейтерович.

Политолог не исключает попытку перевести каким-то образом фокус внимания на совсем другие проблемы, попытаться снова сделать Запад виновным.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию и Украину объявить "полное перемирие" и начать переговоры можно рассматривать как просьбу президента РФ Владимира Путина "о пощаде".

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