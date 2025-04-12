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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Россия сделала заявление о китайцах в своей армии

В Москве делают наглые и лживые заявления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаги России и Китая.

Флаги России и Китая. / © Associated Press

Агрессор Россия нагло отвергает заявления о том, что в войне в Украине на их стороне воюют граждане Китая.

Об этом заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко в комментариях росСМИ.

Российское чиновник цинично назвал ложью заявления о том, что китайские граждане принимают участие в боевых действиях в Украине.

"Это полная неправда, мягко говоря", – сказал он.

По его словам, "Китай занимает взвешенную и сбалансированную позицию по урегулированию в Украине".

Как сообщалось, Reuters сообщил неизвестные детали о том, кем являются граждане Китая, воюющие на войне в Украине. Также издание информирует о 200 китайских наемниках.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию. Впрочем, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух.

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