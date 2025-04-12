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Россия сделала заявление о китайцах в своей армии
В Москве делают наглые и лживые заявления.
Агрессор Россия нагло отвергает заявления о том, что в войне в Украине на их стороне воюют граждане Китая.
Об этом заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко в комментариях росСМИ.
Российское чиновник цинично назвал ложью заявления о том, что китайские граждане принимают участие в боевых действиях в Украине.
"Это полная неправда, мягко говоря", – сказал он.
По его словам, "Китай занимает взвешенную и сбалансированную позицию по урегулированию в Украине".
Как сообщалось, Reuters сообщил неизвестные детали о том, кем являются граждане Китая, воюющие на войне в Украине. Также издание информирует о 200 китайских наемниках.
Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию. Впрочем, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух.