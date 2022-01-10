"Россия – серийный насильник и получит по я*цам": польский политик резко отреагировал на заявление Лаврова

"Россия – серийный насильник и получит по я*цам": польский политик резко отреагировал на заявление Лаврова

Польского экс-министра разозлило заявление Лаврова об "осиротевших в результате распада СССР странах Восточной Европы".

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что государства Восточной Европы "осиротели в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза". А НАТО, по словам Лаврова, превратилось в "геополитический проект, желающий захватить эти территории".

В Тwitter Сикорский назвал Россию "серийным насильником".

"Получи это, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее, серийным насильником. Именно поэтому за вами не грустят. А если попробуете еще раз, то получите по я*цам", – ответил польский экс-министр.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

После встречи первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину.

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