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Россия шокировала заявлением о Донбассе на переговорах в Абу-Даби: Зеленский раскрыл подробности
Во время переговоров российская делегация озвучила удивившие украинскую сторону заявления о ситуации на Донбассе. Владимир Зеленский рассказал, на чем настаивали представители РФ и почему их слова не соответствовали действительности.
На переговорах российская сторона врала о своих успехах на востоке и утверждала, что захватила половину подконтрольной Украине территории Донбасса.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По словам главы государства, представители РФ высказывали такие дезинформационные заявления вполне серьезно на уровне военных и разведки.
«Россияне думают, что они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили», — сказал президент.
Зеленский добавил, что украинская делегация была удивлена такими заявлениями, ведь эту информацию очень легко проверить и опровергнуть. По словам президента, в России действительно убеждены, что смогут захватить оставшуюся территорию Донбасса, которую сейчас удерживают украинские силы.
«Они действительно об этом говорят. Наша команда удивляется: как они вообще могут об этом говорить, ведь там находятся наши солдаты», — подчеркнул Зеленский.
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби — последние новости
Напомним, Россия пытается распространять среди международных партнеров ложную информацию о ситуации на фронте и преувеличивает масштабы оккупации украинских территорий в Донбассе.
К слову, 10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние консультации между представителями Украины, США и РФ. Ключевыми темами переговоров является прекращение огня, предоставление гарантий безопасности и окончание войны.
Первый четырехчасовой раунд встречи 10 ноября уже завершился. Главное внимание стороны уделили именно гарантиям безопасности. В то же время источники опровергли появившуюся в медиа информацию относительно якобы выдвинутых США предложений об изменении границ Донбасса.