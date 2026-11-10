Россия шокировала заявлением о Донбассе на переговорах в Абу-Даби: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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На переговорах российская сторона врала о своих успехах на востоке и утверждала, что захватила половину подконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

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По словам главы государства, представители РФ высказывали такие дезинформационные заявления вполне серьезно на уровне военных и разведки.

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«Россияне думают, что они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили», — сказал президент.

Зеленский добавил, что украинская делегация была удивлена такими заявлениями, ведь эту информацию очень легко проверить и опровергнуть. По словам президента, в России действительно убеждены, что смогут захватить оставшуюся территорию Донбасса, которую сейчас удерживают украинские силы.

«Они действительно об этом говорят. Наша команда удивляется: как они вообще могут об этом говорить, ведь там находятся наши солдаты», — подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби — последние новости

Напомним, Россия пытается распространять среди международных партнеров ложную информацию о ситуации на фронте и преувеличивает масштабы оккупации украинских территорий в Донбассе.

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К слову, 10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние консультации между представителями Украины, США и РФ. Ключевыми темами переговоров является прекращение огня, предоставление гарантий безопасности и окончание войны.

Первый четырехчасовой раунд встречи 10 ноября уже завершился. Главное внимание стороны уделили именно гарантиям безопасности. В то же время источники опровергли появившуюся в медиа информацию относительно якобы выдвинутых США предложений об изменении границ Донбасса.

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