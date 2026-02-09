Россия сменила переговорную команду по Украине: политолог объяснил, что это значит

Переговоры по войне в Украине ускоряются

В России уже ощущают серьезные экономические последствия войны, что заставляет Кремль активнее двигаться в направлении переговоров по урегулированию войны против Украины. На это, в частности, указывает изменение состава российской переговорной группы — вместо публичных политических фигур появляются военные, непосредственно понимающие ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии Фокусу заявил политолог Алексей Буряченко.

По его словам, ускорение переговорного процесса связано не только с дедлайнами, очерчивающими США, но и с внутренними проблемами самой России.

«Экономическое давление в РФ становится все более ощутимым, и это влияет на динамику переговоров. О серьезности ситуации свидетельствует и то, что в переговорах все меньше фигурируют медийные персонажи типа Мединского, а появляются военные, реально ориентирующиеся во фронтовой обстановке и способные говорить о конкретных параметрах завершения войны», — отмечает эксперт.

По его мнению, это может свидетельствовать о приближении предварительных договоренностей по поводу возможного выхода России из войны или ее заморозки. Впрочем, ключевым препятствием остаются нереалистичные требования Кремля.

«Пока Москва не откажется от ультимативных сценариев, в частности, требований передать ей украинские территории без боя, настоящего дипломатического излома не произойдет», — отмечает Буряченко.

Эксперт также считает, что весной Владимир Путин окажется перед стратегическим выбором: или искать выход из войны на фоне нарастающего экономического кризиса, не доводя систему до коллапса, или же идти на новую летнюю военную кампанию, пытаясь получить дополнительные «козыри» на поле боя.

В то же время, по словам аналитика, отсутствие реального давления со стороны США может подтолкнуть Россию к продолжению боевых действий, даже несмотря на озвученные Вашингтоном временные рамки.

«Формально и Киев, и Москва не будут отвергать дедлайн Белого дома. Однако насколько искренна эта коммуникация с обеих сторон — вопрос открытый. К сожалению, сейчас слова и заявления американского президента все реже воспринимаются как безусловный фактор влияния, наносящий удар по международному авторитету США», — подытожил эксперт.

Напомним, как рассказал политолог Алексей Буряченко, президент США Дональд Трамп не хочет долгосрочного переговорного процесса по войне РФ против Украины и рассчитывает к началу лета выйти как минимум на формат устойчивого перемирия, что связано с внутриполитическими целями и подготовкой к выборам в Конгресс.

В то же время в США, а именно посол при НАТО Мэтью Витакер, заверил, что не устанавливали временные рамки для окончания войны в Украине.