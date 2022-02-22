Россия сможет строить военные базы на востоке Украины — Reuters

Накануне Путин признал "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Россия получила право на строительство военных баз на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" в соответствии с договорами, подписанными президентом Владимиром Путиным с их сепаратистскими лидерами.

Об этом сообщает Reuters.

Также читайте Встреча Байдена и Путина теперь маловероятна – CNN

Согласно договорам о дружбе, поданными Путиным на ратификацию парламента, Россия имеет право строить базы в сепаратистских регионах, и они, на бумаге, могут сделать то же самое в России.

Стороны также обязуются защищать друг друга и подписать отдельные соглашения о военном сотрудничестве и признании границ друг друга.

В договоре также идет речь о сотрудничестве над интеграцией экономик.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Россией "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Стороны подписали указ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Читайте также:

В Сирии признали решение Москвы о фейковой независимости ОРДЛО

ОРДЛО Резников отреагировал на признание Путиным ОРДЛО: "Новая Берлинская стена?"

Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР"