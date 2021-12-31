Россия снова наращивает войска под границей с Украиной — CIT

Россия снова наращивает войска под границей с Украиной — CIT

Очередной переброс войск состоялся перед разговором Путина с Байденом.

Россия продолжает наращивать войска у украинских границ. Сейчас количество военных страны-агрессорки может быть больше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле этого года.

Об этом сообщает группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

К украинским границам в частности стянулись зенитные ракетные комплексы. Кроме того, Кремль пытается блокировать распространение информации о передвижении своих войск.

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"На фоне переговоров с США, НАТО и ОБСЕ опрокидывание российских сил к границам продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав опрокидываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы", — говорится в материале.

Отмечается, что наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионы, не граничащие с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наибольшие места сосредоточения российских сил — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно.

Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

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