Россия снова отказалась от участия в заседании ТКГ, но Украина привела аргументы о планах не атаковать

Россия снова отказалась от участия в заседании ТКГ, но Украина привела аргументы о планах не атаковать

Неучастие России может свидетельствовать о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации.

Россия 19 февраля снова не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, созванном на 11:00 по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ для срочного обсуждения ситуации безопасности.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

Там подчеркнули, что такая позиция РФ вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "нормандского формата" в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.

"Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины", – заявили в украинской делегации.

Там также заявили об озабоченности из-за деградации безопасности вдоль всей линии разграничения, провокационных заявлений и действий на неподконтрольных территориях.

Украина не будет атаковать

В ходе консультаций с Координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции. В подтверждение этому были приведены следующие факты:

ВСУ находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.

Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не производятся.

Ударные группировки не создаются.

Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, расположены в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.

Численность подразделений ВСУ , находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления координатора ОБСЕ о жесткой решимости участников консультаций ТКГ полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления координатора ОБСЕ о жесткой решимости участников консультаций ТКГ полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. ВСУ четко соблюдают меры по усилению режима прекращения огня.

Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках ТКГ ситуации безопасности и путей ее деэскалации.

Напомним, 18 февраля российская делегация уже отказывалась участвовать в запланированном внеочередном заседании ТКГ, поэтому встречу пришлось отменить.

Заметим, это происходит на фоне обострения в Донбассе из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны оккупантов. Так, в течение суток 18 февраля в районе проведения ООС в результате вражеских обстрелов пострадали два спасателя. Также в результате обстрелов 39 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей было повреждено 11 жилых домов и одно админздание.

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