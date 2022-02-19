Россия снова отказалась от участия в заседании ТКГ, но Украина привела аргументы о планах не атаковать

Неучастие России может свидетельствовать о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации.
Россия 19 февраля снова не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, созванном на 11:00 по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ для срочного обсуждения ситуации безопасности.
Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.
Там подчеркнули, что такая позиция РФ вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "нормандского формата" в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.
"Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины", – заявили в украинской делегации.
Там также заявили об озабоченности из-за деградации безопасности вдоль всей линии разграничения, провокационных заявлений и действий на неподконтрольных территориях.
Украина не будет атаковать
В ходе консультаций с Координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции. В подтверждение этому были приведены следующие факты:
- ВСУ находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.
- Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не производятся.
- Ударные группировки не создаются.
- Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, расположены в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.
- Численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления координатора ОБСЕ о жесткой решимости участников консультаций ТКГ полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
- ВСУ четко соблюдают меры по усилению режима прекращения огня.
Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках ТКГ ситуации безопасности и путей ее деэскалации.
Напомним, 18 февраля российская делегация уже отказывалась участвовать в запланированном внеочередном заседании ТКГ, поэтому встречу пришлось отменить.
Заметим, это происходит на фоне обострения в Донбассе из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны оккупантов. Так, в течение суток 18 февраля в районе проведения ООС в результате вражеских обстрелов пострадали два спасателя. Также в результате обстрелов 39 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей было повреждено 11 жилых домов и одно админздание.
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