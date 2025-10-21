Россия снова "соскочила с дипломатии": Зеленский сказал, что заставит Путина договариваться

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева закончить войну и подчеркнул, что именно текущая линия столкновения может служить основой для организации диалога. По его мнению, дальнобойные возможности Украины являются ключом к продуктивному переговорному процессу.

Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 21 октября.

Ключ к миру – в дальнобойности

Глава государства сообщил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом была достигнута договоренность попытаться построить мирный диалог именно «на линии, которая есть сейчас». Зеленский отметил, что подобный сигнал Трамп публично озвучил своей команде.

«Линия фронта может стать началом дипломатии. Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул прямую зависимость готовности Кремля к переговорам от военных возможностей Украины.

«Как только вопрос дальнобойности для нас — для Украины немного удалился, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересована в дипломатии», — отметил президент.

«Томагавки» как инвестиция в дипломатию

Владимир Зеленский назвал вопрос дальнобойности "незаменимым ключом к миру". Он отметил, что дискуссия по поводу возможного предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk оказалась «сильной инвестицией в дипломатию».

«Мы заставили Россию показать, что „томагавки“ — это именно та карта, с которой они считаются», — подчеркнул президент.

По его словам, «чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну». Президент добавил, что Украина продолжит переговоры по дальнобойности как с европейскими, так и с американскими партнерами, хотя приоритетом безусловно остается противовоздушная оборона (ПВО).

