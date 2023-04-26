Россия снова высылает дипломатов – на этот раз представителей посольства Норвегии

Россия объявила нежелательными на своей территории 10 представителей посольства Норвегии в Москве.
В министерстве иностранных дел России заявили о высылке сотрудников норвежского посольства в ответ на высылку из Норвегии российских дипломатов.
Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на МИД РФ.
26 апреля в МИД России вызвали посла Норвегии Роберта Квиле и выразили "решительный протест" в связи с решением Осло выслать 15 дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе.
Квиле вручили ноту об ответном объявлении персонами нон грата 10 представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. Послу Норвегии также заявили о введении ограничений по найму норвежскими дипмиссиями персонала среди российских граждан.
Напомним, Сергей Лавров остро высказался о президенте Чехии, Прага назвала РФ террористом, а министра – клоуном.
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