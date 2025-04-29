Россия снова зовет к переговорам: Песков озвучил позицию Кремля

РФ хочет говорить, но не признает власть Зеленского / © Associated Press

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Россия снова заявляет о своей якобы открытости к мирным переговорам по Украине. По словам спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова, глава Кремля неоднократно подтверждал, что РФ «готова к переговорам без предварительных условий».

Об этом сообщают РосСМИ.

Однако, утверждает Песков, «ответов с украинской стороны до сих пор нет».

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В то же время Москва ставит под сомнение легитимность украинских властей. По словам Пескова, есть «определенные сложности с легитимностью киевского режима», однако, добавляет он, «интересы мирного урегулирования превыше всего».

Напомним, по словам эксминистра иностранных дел Украины Павла Климкина, объявление Путиным так называемого «перемирия» на 9 мая, имеет целью создать иллюзию инициативы со стороны Кремля, однако настоящего прекращения огня за этим не стоит.