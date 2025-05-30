Россия снова зовет Украину в Стамбул: какую ловушку может устроить Кремль

Переговоры в Стамбуле 16 мая / © Getty Images

Реклама

Российская делегация готова возобновить переговоры с Украиной 2 июня в Стамбуле. РФ якобы готова представить меморандум Украине во время второго раунда прямых переговоров, однако документа так никто и не видел.

Об этом пишет издание NYT.

В МИД Украины призвали РФ направить «меморандум» с ее условиями для установления прекращения огня. Затягивание передачи документа может свидетельствовать о том, что он наполнен нереалистичными ультиматумами.

Реклама

Министр Андрей Сибига напомнил, что Киев передал россиянам украинский документ с четкой позицией.

«Для того, чтобы любая встреча была существенной и содержательной, Украине необходимо получить документ заранее, чтобы присутствующая делегация имела полномочия обсуждать соответствующие позиции», — объяснил он.

Замечания Сибиги прозвучали на фоне того, что и Украина, и Россия маневрировали, чтобы установить условия и темпы мирных переговоров, одновременно пытаясь завоевать благосклонность Белого дома, угрожавшего полностью выйти из переговоров.

Целью Киева остается сначала обеспечить прекращение огня, прежде чем переходить к переговорам по более широкому мирному соглашению. Россия проявила мало интереса к прекращению огня. В то же время она неоднократно заявляла, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на решении «коренных причин» войны.

Реклама

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ поделится своим меморандумом только во время нового раунда переговоров, что побудило Украину обвинить ее в медленном развитии мирного процесса.

«Украинские чиновники заявили, что Россия может попытаться устроить засаду их делегации, предложив условия, которые не приемлемы для Киева. К примеру, требование вывести войска с территорий, которые она все еще контролирует, а затем обвинить Украину в срыве переговоров из-за отказа от участия», — считают журналисты издания.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавит украинскую делегацию в Стамбуле 2 июня, 28 мая сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому меморандум от Киева о прекращении огня и ждут встречных предложений Москвы.

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова 29 мая заявила, что Кремль не будет передавать США меморандум по мирному договору, поскольку не имеет никаких договоренностей с другими странами по обмену документами.

Реклама

Аналитики считают, что РФ скрывает свой мирный меморандум от Украины, пытаясь в дальнейшем обвинить Киев в блокировании переговоров.