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Россия согласилась на переговоры с участием Европы: Кушнер раскрыл позицию Трампа по отношению к Украине
Россия согласилась присоединиться к многосторонним мирным переговорам с участием европейских стран, а президент США Дональд Трамп не намерен навязывать Украине одностороннее соглашение.
Россия согласилась на расширение формата мирных переговоров по завершению войны против Украины с привлечением европейских государств. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа намерена согласовывать будущие договоренности с Киевом и европейскими партнерами.
Об этом сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер по итогам встречи представителей США, Украины и Коалиции желающих в Берлине.
По словам Кушнера, Вашингтон объяснил Москве, что участие европейских стран в переговорном процессе необходимо для достижения справедливого и долговременного мира.
"Россия согласилась приобщиться к многостороннему формату с европейцами", - заявил он.
В то же время, конкретных сроков проведения переговоров в расширенном формате Кушнер не назвал.
Будет ли Трамп Украине навязывать мирное соглашение
Кушнер подчеркнул, что американский президент не намерен самостоятельно определять условия завершения войны без согласования с Украиной и Европой.
«Президент Трамп хочет заключить соглашение с Европой рядом с собой. Он не стремится навязывать что-либо односторонне. Он хочет сделать это вместе с Европой и Украиной», – заявил американский переговорщик.
По его словам, любые будущие договоренности должны формироваться в тесных консультациях с украинскими властями и европейскими партнерами.
Кушнер также сообщил, что Трамп позвонил по телефону участникам встречи в Берлине и рассказал о результатах переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным в Шэньчжэне.
По словам Кушнера, Трамп передал собеседникам четкий сигнал о стремлении завершить войну и после встречи убежден, что достижение мира возможно.
Кушнер анонсировал возвращение тысяч украинских пленных
Отдельно американский переговорщик сообщил о прогрессе по гуманитарным вопросам.
По его словам, в ближайшие недели ожидается возвращение домой тысяч военнопленных.
«Тысячи пленных воинов вернутся домой в свои семьи в ближайшие недели», — заявил Кушнер.
Он назвал предстоящее освобождение пленных важным гуманитарным результатом переговоров.
В то же время, точное количество военнопленных, которые могут вернуться в Украину, и конкретные даты обмена американский представитель не уточнил.
Какие гарантии безопасности обсуждают для Украины
Кушнер также сообщил о прогрессе в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и Коалицией желающих по поводу будущих гарантий безопасности.
По его словам, эти договоренности должны получить одобрение Конгресса США.
Отдельно идет работа над планом послевоенного экономического восстановления Украины с участием Всемирного банка, инвестиционной компании BlackRock, украинской власти и Европейского Союза.
Кушнер отметил, что одним из ключевых элементов будущей архитектуры безопасности будет НАТО.
Для коммуникации, урегулирования кризисных ситуаций и предотвращения новой эскалации стороны могут использовать существующие европейские механизмы, в частности, Совет НАТО — Россия.
Следующим шагом, по словам Кушнера, станет встреча со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и советниками по национальной безопасности для подготовки совместных предложений к очередному этапу переговоров.
В то же время сообщение о согласии России на многосторонний формат основывается на заявлении американского переговорщика. Конкретные условия участия Москвы и повестка будущих встреч еще не определены.
Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран на переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, Кремль хочет выяснить позицию Европы и обсудить вопросы безопасности.
Путин также заявил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по окончании войны в Украине. В то же время, он фактически выдвинул Киеву и Европе требование согласиться на российские условия, в частности в территориальных вопросах.