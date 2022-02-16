Россия сосредоточила вдоль границы 147 тысяч военных: Украина в ОБСЕ заявила, что это не обычная активность

Россия сосредоточила вдоль границы 147 тысяч военных: Украина в ОБСЕ заявила, что это не обычная активность

Россия может увеличить группировку своих войск вдоль украинской границы и в Крыму до 109 батальонно-тактических групп.

Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму около 147 тыс. военнослужащих и действия РФ нельзя рассматривать как обычную военную активность.

Об этом 15 февраля заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время срочной встречи государств-участников ОБСЕ для обсуждения усиления войск РФ у границы с Украиной, сообщает "Укринформ".

"По нашей общей оценке, на сегодняшний день Российская Федерация сосредоточила 126 500 военнослужащих вдоль границы с Украиной и на оккупированном Крымском полуострове. Готовы к применению 87 батальонно-тактических групп, из них 53 – части усиления. С учетом частей боевого обеспечения и тактических групп, общая численность военнослужащих может составлять до 147,5 тысяч человек", – сообщил Цымбалюк.

Он добавил, что всего Россия может увеличить группировку своих войск вдоль украинской границы и в Крыму до 109 батальонно-тактических групп.

Войска РФ в Беларуси

Посол также сообщил, что на территорию Беларуси было передислоцировано 15 батальонно-тактических групп ВС РФ. Основную часть этих войск развернули вдоль северной границы Украины (в районе Бреста, Мозыря, Гомеля). Кроме того, РФ продолжает увеличивать количество подразделений Росгвардии, переброшенных в близлежащие к границе с Украиной районы.

Цымбалюк подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает то, что российская сторона существенно усилила свою фронтовую и армейскую авиацию в районах, близких к границе с Украиной, в частности в Беларуси и Крыму.

"Всего из всех военных округов РФ на аэродромы, расположенные в Гродненской и Минской областях Беларуси, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Краснодарской областях Российской Федерации, а также на территорию оккупированного Крыма было передислоцировано 89 самолетов и 94 вертолета. Учитывая вышесказанное, общее количество воздушной составляющей составляет 410 самолетов и 260 вертолетов", – рассказал украинский посол.

Военное присутствие РФ в воздухе и море

Он сообщил также, что РФ существенно усилила свою разведывательно-наблюдательную деятельность вдоль границы Украины с помощью всех типов имеющихся самолетов, оснащенных соответствующими системами, в частности Ил-20М, Су-24МР, Су-34.

"Не стоит забывать о ситуации в Азово-Черноморском регионе, где РФ продолжает усиливать свое военно-морское присутствие и десантные способности. 8-9 февраля группа из шести крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов вошла в Черное море. В целом в состав региональной военно-морской составляющей ВС РФ входит 79 кораблей и 6 подлодок", – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что столь большое сосредоточение вооруженных сил в прилегающих к Украине районах "нельзя рассматривать как обычную военную деятельность". И именно поэтому Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности и обратилась в РФ с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 15 февраля в Вене состоялась срочная встреча государств-участников ОБСЕ, созванная Украиной в соответствии с Венским документом для обсуждения усиления и перемещения войск РФ у границы с Украиной. Россия отказалась участвовать в этой встрече.

Более 140 тысяч российских солдат остаются вблизи украинских границ | Новости мира

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.