Россия создает "свою" африканскую элиту: в ГУР рассказали, что задумал Кремль

Андрей Юсов

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Россия усиливает свое влияние в Африке, используя образовательные и молодежные программы как инструменты для создания лояльной к Кремлю «элиты».

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Россия продолжает предоставлять льготные места в своих университетах, оплачиваемые за государственный счет, для студентов из Африки, сосредоточиваясь преимущественно на таких направлениях, как сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина. В ближайшее время планируется открывать курсы русского языка в африканских вузах и согласовывать учебные программы в соответствии с российскими стандартами.

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Таким образом Кремль пытается усилить свое идеологическое влияние на образовательную сферу континента. Кроме того, РФ уделяет внимание работе с молодежью через спортивные инициативы.

«Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к кремлю», — отметил Юсов.

Напомним, Россия активно вербует африканцев, обещая им выгодные условия и высокие заработки, однако вместо работы их отправляют воевать против Украины.

В мае стало известно, что в плен к Вооруженным силам Украины попали африканцы. Правительство Того официально признало, что это их граждане — в основном студенты, которых российские структуры заманили под видом образовательных стипендий.

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Также в декабре 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о вербовке Россией наемников из Алжира для участия в войне против Украины.