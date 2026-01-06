Россия создает «цифровое досье» на мигрантов: МВД получит полный контроль над данными иностранцев Лид:

Мигранты в России / © Associated Press

Реклама

Министерство внутренних дел РФ утвердило список сведений, которые войдут в «цифровой профиль иностранного гражданина». Соответствующий государственный ресурс должен заработать с 30 июня 2026 года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины

Согласно документам, в профиль будут вносить данные о пересечении границы и пребывания на территории России, трудовой деятельности, имеющемся имуществе и транспорте, налоговой истории, образовании, медицинских документах, контактных данных, а также результатах тестов по русскому языку. Фактически речь идет о полном цифровом досье, которое позволит государству отслеживать все ключевые аспекты жизни мигранта.

Реклама

Официально российские власти объясняют создание системы упрощением предоставления государственных услуг и оптимизацией обмена информацией между ведомствами. В то же время оператором ресурса определен именно МВД РФ, а к наполнению базы будут привлекаться силовые и надзорные органы.

Особую обеспокоенность вызывает включение в профиль чувствительных категорий информации — от административных правонарушений до данных о состоянии здоровья. В условиях авторитарной системы это создает риск давления, дискриминации и использования персональных данных в репрессивных целях.

Эксперты отмечают, что вместо создания безопасных и прозрачных условий жизни и работы иностранцев Россия выстраивает очередной механизм тотального надзора. Цифровой профиль фактически усиливает зависимость мигрантов от государства и расширяет инструменты контроля над ними.