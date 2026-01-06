- Дата публикации
-
Категория
Политика
Россия создает «цифровое досье» на мигрантов: МВД получит полный контроль над данными иностранцев Лид:
В России с 30 июня 2026 года планируется запустить единый государственный ресурс с так называемыми цифровыми профилями иностранных граждан, которые будут содержать практически полное досье на каждого мигранта.
Министерство внутренних дел РФ утвердило список сведений, которые войдут в «цифровой профиль иностранного гражданина». Соответствующий государственный ресурс должен заработать с 30 июня 2026 года.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины
Согласно документам, в профиль будут вносить данные о пересечении границы и пребывания на территории России, трудовой деятельности, имеющемся имуществе и транспорте, налоговой истории, образовании, медицинских документах, контактных данных, а также результатах тестов по русскому языку. Фактически речь идет о полном цифровом досье, которое позволит государству отслеживать все ключевые аспекты жизни мигранта.
Официально российские власти объясняют создание системы упрощением предоставления государственных услуг и оптимизацией обмена информацией между ведомствами. В то же время оператором ресурса определен именно МВД РФ, а к наполнению базы будут привлекаться силовые и надзорные органы.
Особую обеспокоенность вызывает включение в профиль чувствительных категорий информации — от административных правонарушений до данных о состоянии здоровья. В условиях авторитарной системы это создает риск давления, дискриминации и использования персональных данных в репрессивных целях.
Эксперты отмечают, что вместо создания безопасных и прозрачных условий жизни и работы иностранцев Россия выстраивает очередной механизм тотального надзора. Цифровой профиль фактически усиливает зависимость мигрантов от государства и расширяет инструменты контроля над ними.