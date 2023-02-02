Россия созывает Совбез ООН из-за поставок западного оружия в Украину

РФ созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок в Украину оружия от союзников. Заседание запланировано на 8 февраля.



Об этом сообщил заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

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" На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", — заявил он.

Ранее мы сообщали, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя скрылся из зала заседания Совбеза во время обсуждения гуманитарной ситуации в Украине, вызванной обстрелами захватчиков.

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Также ТСН.ua информировал, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию. Страна-агрессорка "украла свое нынешнее название", считает он.

Зеленский планирует выступить в ООН в годовщину начала полномасштабной войны

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