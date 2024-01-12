Россия созывает заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене

Реакция диктаторского государства не заставила себя ждать.
После атаки в ночь на 12 января 2024 года США и Великобритании на цели хуситов в Йемене Россия обратилась с просьбой о проведении 12 января срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с военной операцией союзников по Йемену.
Об этом российское постпредство сообщило в социальных сетях.
Напомним, что ранее сообщалось, что США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк".
Также президент США Джо Байден прокомментировал авиаудары в Йемене.
К тому же британский премьер Риши Сунак прокомментировал удар по хуситам в Йемене военно-воздушных сил Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
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