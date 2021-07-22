"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": в Минюсте уверены в поражении РФ в суде

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": в Минюсте уверены в поражении РФ в суде

Своим иском в ЕСПЧ Россия создала дополнительную медиа площадку для промывания мозгов, отмечает министр.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что российский иск против Украины в Европейском суде по правам человека не имеет никаких перспектив. По его мнению, Россию ждет неминуемое поражение.

Об этом он написал в Facebook, комментируя первую в истории России межгосударственную жалобу в ЕСПЧ.

"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительный медиа площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения — неминуемое поражение", — заявил Малюська.

Напомним, 22 июля Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины. Страна агрессор обвиняет нашем государстве ряд претензий, в частности, мол ответственность за сбивание Boeing 777 возле Донецка, блокировки Северо-Крымского канала, и традиционное обвинения в якобы дискриминации русскоязычного населения и бизнеса.

Отметим, Россия обратилась в Европейский суд по правам человека, несмотря на то что не признает его решения обязательны для исполнения.

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