Россия стала наемником коммунистического Китая – заявление МИД Тайваня

Так страна ответила на заявление Москвы, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".
Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Россия стала наемником Китайской Народной Республики. Таким образом, Тайвань ответил на комментарий МИД России относительно выборов президента, в котором Кремль заявил, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".
Об этом сообщила пресс-служба МИД Тайваня.
"Россия добровольно стала наемником китайского коммунистического режима и сознательно подражала ошибочности Китая относительно "принципа одного Китая" после выборов в нашей стране, что не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но еще раз подтверждает, что сочетание авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру, стабильности и вредит международному порядку", – говорится в заявлении МИД Тайваня.
Напомним, на Тайване выбрали президента Лай Чинте – что известно о лидере гонки.
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