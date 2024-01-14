Россия стала наемником коммунистического Китая – заявление МИД Тайваня

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Россия стала наемником Китайской Народной Республики. Таким образом, Тайвань ответил на комментарий МИД России относительно выборов президента, в котором Кремль заявил, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".

Об этом сообщила пресс-служба МИД Тайваня.

"Россия добровольно стала наемником китайского коммунистического режима и сознательно подражала ошибочности Китая относительно "принципа одного Китая" после выборов в нашей стране, что не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но еще раз подтверждает, что сочетание авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру, стабильности и вредит международному порядку", – говорится в заявлении МИД Тайваня.

Напомним, на Тайване выбрали президента Лай Чинте – что известно о лидере гонки.

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