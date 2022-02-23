Россия стала опасной для мира: почти 70 депутатов Европарламента призвали наложить санкции персонально на Путина

Россия стала опасной для мира: почти 70 депутатов Европарламента призвали наложить санкции персонально на Путина

Злость РФ обязана быть остановлена всеми вероятными средствами.

67 депутатов Европарламента в ответ на российскую агрессию против Украины призвали ЕС наложить санкции персонально на Путина и членов Совета безопасности РФ.

Об этом говорится в заявлении евродепутатов, пишет Укринформ.

"Мы призываем Европейский Союз и его страны дать мощный и немедленный ответ режиму Путина — ввести дополнительные санкции и высказать международное осуждение, включая личные санкции против Путина и членов национального Совета безопасности России, поддержавших решение о признании отдельных регионов Украины и о применении так называемых" миротворцев". Россию нужно отстранить от организации и участия в международных спортивных событиях, включая финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится в Санкт-Петербурге этой весной", — говорится в заявлении.

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Депутаты отметили, что ЕС должен приложить усилия, чтобы помочь украинским властям защитить суверенитет Украины и в дальнейшем «европеизировать» ее, воспользовавшись всеми возможностями для более тесной политической ассоциации и экономической интеграции страны с Европейским Союзом.

"Россия стала опасной для Европы и для мира. Ее агрессия должна быть остановлена всеми возможными средствами. Мир и уважение к международному порядку, основанному на правилах, должны быть поддержаны", — подчеркнули депутаты Европарламента.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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