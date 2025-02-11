В Кремле не знают, как решить демографическую проблему.

Российский "фюрер" Владимир Путин пытается решить демографическую проблему. Впрочем, попытки диктатора вряд ли увенчаются успехом. Штрафы для поклонников "чайлдфри" не помогут.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Сети X.

Британские разведчики отмечают, что российский суд в аннексированном Севастополе оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей за вероятную пропаганду "чайлдфри". Между тем, РосСМИ "Новая газета Европа" сообщила, что это первый случай вынесения такого штрафа на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины.

Известно, что Путин подписал закон о запрете "пропаганды", который, как утверждается, распространяет "идеологию чайлдфри", в ноябре 2024 года. Предусматриваются штрафы в размере до 400 тысяч рублей для отдельных лиц и до пяти миллионов рублей для организаций, объявленных виновными. Такие действия являются дальнейшим расширением все более репрессивных полномочий российского государства, отмечают в отчете.

Британские разведчики убеждены, что этот закон "по всей вероятности" призван частично решить серьезную демографическую проблему старения и сокращения населения России. Впрочем, это еще больше усиливается эмиграцией примерно 1,3 млн россиян после вторжения в Украину, включая многих молодых и хорошо образованных, в сочетании со значительными российскими потерями.

"Демографические проблемы представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят сокращение населения России в краткосрочной перспективе", — подчеркивают Минобороны Британии.

Как сообщалось, у диктатора Владимира Путина появилась серьезная проблема. В России с начала полномасштабной войны сокращается рождаемость. В январе-марте 2024 г. показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, многие убегают за границу.

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