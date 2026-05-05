Россия стратегически проиграла войну, но не остановится: адмирал НАТО раскрыл намерения Кремля

Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, однако это не означает ее быстрого завершения.

Бывший глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал об этом «24 Каналу».

По его словам, Москва не смогла реализовать ни одну из ключевых целей, которые ставила перед началом полномасштабного вторжения.

Я считаю, что стратегически россияне проиграли эту войну. Ведь если посмотреть на то, чего они хотели добиться, то они не добились ни одной из своих стратегических целей», — подчеркнул Бауэр.

Провал планов Москвы

Он обратил внимание, что даже после лет войны Россия не смогла полностью захватить Донецкую и Луганскую области, что свидетельствует о провале ее планов.

Адмирал напомнил, что в начале вторжения российские войска смогли быстро продвинуться, однако Украина со временем переломила ситуацию.

«Украинцы вернули себе за период с апреля по сентябрь 2022 года 50% территории, которую россияне сначала захватили. Это было поразительно», — отметил он.

Россия проиграла стратегически, но продолжает воевать

Бауэр также подчеркнул, что ход войны мог быть другим, если бы партнеры скорее предоставили необходимое вооружение.

«Я убежден, что если бы мы тогда предоставили Украине все системы вооружения, которые впоследствии передали, война сейчас находилась бы на совсем другом этапе», — добавил адмирал.

Отдельно он акцентировал внимание на масштабных потерях России, которые, по его оценкам, уже превысили миллион человек убитыми и ранеными.

«Сейчас количество потерь с российской стороны поражает. Это очень многое. Речь идет о более миллионе убитых или раненых солдат», — сказал он.

Несмотря на это, по словам Бауэра, Россия продолжает войну, адаптировав экономику под военные нужды.

«Россияне перешли на военную экономику… они производят больше, чем им нужно для войны против Украины», — отметил он.

В то же время, такая модель, по его мнению, не создает долгосрочной ценности для страны.

Адмирал также объяснил, почему не ожидает скорого завершения войны. Среди причин он назвал отсутствие достигнутых целей Кремля, функционирование военной экономики и риски внутренней нестабильности по возвращению сотен тысяч военных.

«Я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет остановить войну», — подытожил Бауэр.

По его словам, ныне стимулы для прекращения боевых действий со стороны Кремля «фактически равны нулю».

