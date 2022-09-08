Россия стремится изменить демографический состав оккупированных территорий

Массовая депортация РФ жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Великобритании при этой организации Барбара Вудвард, — пишет Укринформ.

"Мы обеспокоены, что Россия может использовать депортации и принудительные переселения, чтобы насильственно изменить демографический состав части Украины", — отметила она.

Вудвард также выразила возмущение в связи с созданием Россией фильтрационных лагерей на захваченных территориях Украины.

"Мы призываем российскую федерацию предоставить ООН и другим причастным международным организациям полный беспрепятственный доступ к людям, которые содержатся в этих фильтрационных лагерях и центрах", — резюмировала дипломат.

Как сообщалось, в Сумской области ресторан, который с начала оккупации владельцы превратили в пекарню, оказался в водовороте скандала из-за возможной коллаборации. В Тростянке пекарей, кормивших город хлебом, обвиняют в сотрудничестве с врагом.

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