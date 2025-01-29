Россия стремится "очаровать" Трампа, чтобы исключить Украину из переговоров – политолог

Вместе с тем, Штаты не воспринимают Россию сейчас как равного себе игрока.

Российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов по окончании войны.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов.

По мнению эксперта, заявления некоторых СМИ о том, что переговоры о прекращении войны в Украине состоятся в апреле-мае, очень оптимистичны.

"Я больше вижу, что этап переговоров о начале переговоров в лучшем случае завершится где-то ближе к маю и только тогда начнется активная фаза переговорного процесса. Но, ну возможно турецкие коллеги что-то там больше знают", — рассказал Несвитайлов.

Политолог отметил, что в настоящее время доминирует переговорный трек. Все выглядит папка, что скоро должны начаться переговоры, но уже неоднократно были случаи, когда в результате ничего не происходило. Поэтому, по его мнению, нельзя давать точных прогнозов, что мирные переговоры вообще состоятся.

"В настоящее время все выглядит так, что РФ в лице Путина пытается максимально Трампа очаровать и перевести направление дискуссии по войне в Украине на глобальное перераспределение сфер влияния. Что это "не война между Украиной и Российской Федерацией", а что таким образом "Российская Федерация" пытается отстоять свои интересы в пределах органической сферы влияния, своей геополитической". Что вот якобы "смотрите, США, в вас есть своя сфера влияния, мы туда не лезем и обещаем не лезть, а вы не лезьте в нашу сферу влияния". И вот он пытается из этого уравнения исключить Украину", – говорит эксперт.

Несвитайлов выразил мнение, что таким образом Кремль пытается "вытеснить" Украину из реального победоносного процесса об окончании войны. В свою очередь, Киев делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Штаты не воспринимают Россию сейчас как равного себе игрока. Они таким игроком, ну плюс-минус равным, воспринимают только Китай. И если теоретически они с кем-то и будут распределять, договариваться о геополитическом распределении сферы влияния в пределах планеты Земля, то это точно будет не РФ, а Китай", – рассказал аналитик.

Он заявил, что сейчас трудно сказать, приблизились ли переговоры по окончании войны или нет.

"Сейчас пошли наконец-то уже сигналы в РФ, что будет с ними, если они не пойдут на переговоры, будут ли оттягивать этот процесс... Итак, исходя из этого, можно сказать, что давление сейчас в отношении России применяется. И в теории это действительно может привести к ускорению переговоров. Но, опять же, если в России готовы воспринимать хоть какое-нибудь рациональное зерно, и готовы хотя бы попробовать коммуникацию", — резюмировал Несвитайлов.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин придумал новую проблему, почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной.

Мы ранее информировали, что в Европе опасаются, что Трамп покинет Украину в стороне во время "мирных переговоров" с РФ.

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