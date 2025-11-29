Диктатор Путин / © Associated Press

Россия активно пытается изменить информационный нарратив войны, чтобы скрыть свою роль агрессора и представить конфликт как более широкую «европейскую войну».

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Валерий Чалый в интервью Антону Борковскому.

По его словам, так называемый мирный план, который сейчас обсуждают в США, фактически является разработкой Кремля.

«Мы знаем точно, что этот „мирный план“ — российская разработка с участием Ушакова, ближайшего внешнеполитического советника Путина. Дмитриев сейчас является курьером и связью с Белым домом через Виткоффа, а теперь больше через Кушнера, зятя президента Трампа. Это путинский план в базовой постановке», — сказал Чалый.

Дипломат отметил, что документ, который Кремль передал Трампу в Анкоридже, не план, а набор требований: отказ Украины от части территорий, изменение внутренней политики, ограничение суверенитета.

В то же время, как подчеркнул Чалый, нынешняя переговорная рамка вызывает беспокойство из-за отсутствия четких позиций.

«Нас настораживает, что мы не знаем, какие сейчас красные линии. Публично говорят, что создается план, где все согласны, все вроде бы двигается хорошо. Но это удивляет, потому что нет реалистичного концепта — дорожной карты или набора пунктов, которые могли бы быть реализованы. Там ведь есть требования, противоречащие украинскому законодательству: изменение Конституции, отказ НАТО от собственных принципов», — отметил дипломат.

Чалый подчеркнул, что Москва пытается перекроить глобальное восприятие войны.

«Россия хотела превратить войну, где она агрессор, в конфликт в Европе, ведущий „разные страны“. Если этот нарратив изменится, изменится все — от санкционной политики до позиции Китая», — подчеркнул он.

По словам дипломата, опасность также заключается в возможном уходе США от активного привлечения.

«Хуже всего — чтобы Дональд Трамп не „умыл руки“ и не вышел из игры. Даже если он уйдет, США должны остаться вовлеченными: продолжать передачу вооружений через Европу и сохранять политическую поддержку», — сказал Чалый.

Он добавил, что, несмотря на многочисленные ловушки, заложенные Кремлем, реализация российского сценария не гарантирована.

«В затее очень умело были расставлены ловушки, но они могут не реализоваться. Главная причина — в том, что нет европейских стран, готовых к таким шагам», — подытожил дипломат.

